الاستماع إلى المتضررين.. كواليس محاكمة المتهمين بحريق ستوديو الأهرام

استمعت هيئة محكمة جنح العمرانية إلى أقوال بعض المتضررين من حريق استوديو الأهرام، وقالت سيدة متضررة بصوت مرتفع «مبقاش ليا مكان أقعد فيه.. وأن الشقة التي أحترقت ورثتها عن أمها وراحت في الحريق » قائلة: “مليش مكان غيرها” ثم أخرجتها المحكمة خارج القاعة بسبب صراخها العالي، بينما قالت سيدة في العقد السابع من عمرها أنها اضطرت بعد الحريق إلى أن تعيش في الشقة بدون أثاث ولا باب وشباك.

كان المتضررون من حريق استوديو الأهرام وصلوا إلى محكمة جنح العمرانية، لحضور أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام.

و تغيب المتهمون في حريق ستوديو الأهرام عن حضور أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح العمرانية.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتضررين في حريق ستديو الأهرام تعديل القيد والوصف في القضية بإضافة أسماء المجني عليهم المتضررين من حريق العقار، والذين وصلت أعدادهم إلى قرابة 200 شخص بأكثر من 40 أسرة.

أمر إحالة المتهمين في حريق استوديو الأهرام

خلال التحقيقات، وجهت النيابة للمتهمين (ماهر.م.ع.ا) أُخلى سبيله، و(محمد.م.ع.ع ) أُخلى سبيله، و(محمد .ف.أ.م) أُخلى سبيله، و(محمد.ج.إ.ع) أُخلى سبيله، لأنهم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٦ بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة، تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: 1- محمد سيد رمضان منصور، 2- علي السيد رمضان،3 -مرتاح السيد أبو السعود، 4- سمير عبد العالعبد المعبود، 5- عبد الرحمن رمضان محمد - 6 محمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثو إصابة المجني عليهم.

وبينت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له، وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء.



وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، كما تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مدير عام استديو الأهرام

واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال مدير عام استديو الأهرام وكانت أقواله على النحو التالي:

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا مدير عام استوديو الأهرام.

س: منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

ج: أنا مدير عام ستوديو الأهرام منذ عام تقريبًا.

س: وأين يقع استوديو الأهرام محل الواقعة تحديدا؟

ج: في شارع خاتم المرسلين الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى مشعل - أمام شركة الشرقية للدخان.

س: ملك من استوديو الأهرام؟

ج: استوديو الأهرام جهة حكومية تابعة حاليا للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

س: ما حدود استوديو الأهرام؟

ج: ستوديو الأهرام يقع بشارع خاتم المرسلين الرئيسي وعلى ناصية شارع جانبى متفرع من شارع خاتم المرسلين

اسمه "ستوديو الأهرام"، والاستوديو الأربع حدود بتوعه متسورين، والاستوديو ليه مدخل رئيسي واحد من شارع "ستوديو الأهرام"، وليه مدخل تانى معمول للبضاعة من على شارع خاتم المرسلين، وحدود الاستوديو كالآتي.

الباب الرئيسي بتاع الإستوديو أمامه الشارع الجانبي اللى اسمه ستوديو الأهرام ودا شارع عرضه تقريبا ستة متر وبيفصل ما بين شارع الهرم وشارع خاتم المرسلين / الباب الخلفي اللى معمول للبضاعة بيطل على شارع خاتم المرسلين الرئيسي، ٣ الناحية الموازية للباب الرئيسي للاستوديو حدود الاستوديو فيها مع عمارات سكنية بيفصل بينها وبين الإستوديو مسافة قصيرة يعنى تقريبا ثلاثة متر، ٤ الناحية الموازية للباب الخلفي للإستوديو بيفصل بينها وبين الاستوديو عمارات سكنية ملاصقة لسور الإستوديو.

س: ما مساحة استوديو الأهرام؟

ج: مساحته كبيرة بس معرفش أحددها.

س: ما طبيعة وأوصاف المباني المنشأة داخل الاستوديو؟

ج: هي المباني اللي مبنية في الإستوديو عبارة عن (1) ثلاث بلاتوهات؛ بلاتوهين مساحتهم تقريبا ٦٠٠ متر، والبلاتوه الثالث مساحته تقريبا ۳۰۰ متر (ب) حارة خشبية واحدة مقدرش أحدد مساحتها، (ج) مبنى صغير من الطوب عبارة عن دور واحد ودا مبنى إدارى فيه المكتب بتاعى وكذا مكتب تاني بتوع الموظفين اللي في الاستوديو.

س: اشرح لنا المقصود بمعنى كلمة "بلاتوه" و"حارة خشبية"؟

ج: البلاتوه دا عبارة عن مكان مبنى بالطوب والأسمنت ومغلق ومكون من دور واحد بس ودا بيتم استخدامه في تصوير الأفلام والمسلسلات والإعلانات عن طريق وضع الديكورات المناسبة للتصوير وبعد الإنتهاء من التصوير بيتم إزالة الديكور، أما الحارة فدى عبارة عن مساحة مفتوحة مش مغلقة ومبنى فيها من الخشب حارة شعبية بتستخدم برضه في التصوير.

س: أذكر لنا مكان تواجد المباني والمنشآت السابق وصفك لها بداخل الإستوديو؟

ج: في وش الباب الرئيسي للإستوديو فيه جنينة مساحتها تقريبا ٤٠ متر * ٤٠ متر، وبعد الجنينة دي فيه البلاتوهين الكبار على اليمين، وفى النص قدام الباب الرئيسي فيه البلاتوه الصغير، وعلى شمال الباب الرئيسي للاستوديو فيه الحارة الخشبية ودى بتبص على شارع خاتم المرسلين الرئيسي، والمبنى الإدارى على شمال الباب الرئيسي للإستوديو بس قبل الحارة الخشبية.

س: ما طبيعة السور الموضوع على الاستوديو؟

ج: هو سور مبنى من الطوب ارتفاعه تقريبا ثلاثة متر ومتسور بيه الأربع حدود بتوع الإستوديو.

س: وهل متوفر بالإستوديو أجهزة وأنظمة الإنذار والكشف عن الحرائق؟

ج: لا الأجهزة دى مش موجودة بس موجود طفايات وحنفيات حريق في الإستوديو كله.

س: كم عدد الموظفين العاملين بالاستوديو؟

ج: ۲۸ موظف تقريبا بالإضافة إلى ۱۲ فرد أمن تقريبا.

س: ما طبيعة الأعمال التي تمارس بداخل الاستوديو؟

ج: اللي بيحصل إنه بتيجي شركات الإنتاج بتحجز بلاتوه أو الحارة الشعبية عشان تسجل فيه فيلم أو مسلسل أو إعلان وبعديها بتجيب المعدات والأدوات بتاعتها وتركبها في البلاتوه أو الحارة الشعبية وبعد ما يخلصه تسجيل بيشيلوا المعدات وبيمشوا.

س: ومن الذي يتردد على الاستوديو؟

ج: الموظفين والممثلين وفرق التصوير اللى بييجوه عشان يسجلوا في البلاتوه أو الحارة الشعبية.

س: وما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل وأنا في بيتي جالي تليفون إن الإستوديو فيه حريقة فنزلت جري وروحت على الإستوديو لقيت الشرطة والمطافي موجودين وفيه حريقة كبيرة في الإستوديو والدنيا مقلوبة في الشارع بس انا معرفش ايه اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا جالي التليفون ٢٠٢٤/٣/١٦ الساعة ١:٠٠ صباحًا تقريبا، ولما وصلت الاستوديو كانت الساعة ١:٤٥ صباحًا تقريبا.

س: وما الحالة التي أبصرت عليها الاستوديو محل الواقعة عند وصولك إليه؟

ج: أنا لقيت النار ماسكة جامد في الحارة الخشبية والباب الخلفي للإستوديو اللي ناحية شارع خاتم المرسلين، والحمد الله النار موصلتش للبلاتوهات وكانت ماسكة في الحارة الخشبية بس.

س: وكم نقطة بداية للنيران أبصرتها أنذاك، وما امتداد النيران؟

ج: معرفش أنا لقيت نار كثير ماسكة في الحارة الخشبية ولقيت النار وصلة للعمارات اللي جمب الإستوديو من شارع خاتم المرسلين.

س: ومن كان يتواجد بالاستوديو قبيل نشوب الحريق محل التحقيق؟

ج: كان موجود فردين أمن اللى هم / محمد عباس / ايمن سمير، وكان موجود الغفير/ عيد علواني، وكان موجود موظفين بس معرفش كام واحد.

س: وهل من حجوزات للـ "البلاتو" أو الحارة الخشبية خلال الوقت الراهن؟

ج: هو حاليا شركة سينيرجى للإنتاج الفني حاجزة الحارة الخشبية وبلاتوه رقم (1) عشان مسلسل رمضان اللي اسمه (المعلم) بطولة مصطفى شعبان.

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