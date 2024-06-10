ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يعود الارتفاع في درجات الحرارة من جديد علي أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة .