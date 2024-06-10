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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع نسب الإنجاز بمشروعات حياة كريمة بقرية الرمادى قبلى بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية الرمادي قبلي بادفو
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 إستكملت وحدة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .. صرح بذلك اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

مؤكداً بأنه تم تفقد عدد 35 من المشروعات الجارية بقرية الرمادي قبلى (الزنيقة) بمركز إدفو  والتى تضم 32 قرية فرعية وتابع بإجمالى 55 ألف مواطن، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من 20 مشروع بنسبة 100% منها مشروعات إنشاء المجمع الصناعى ومجمع الخدمات ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وصيانة العديد من المدارس ومراكز الشباب وتبطين الترع، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء.

التشديد علي تكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ والإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة

وقد أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ مع إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات المتبقية فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ومنها مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، وإنشاء محطات للمعالجة ورفع الصرف الصحى ، وأيضاً إنشاء سوق الكرابلة.

كما كشف السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على تلافى كافة المشكلات والملاحظات التى يتم رصدها أولاً بأول مع عدم السماح بأى تأخير وسرعة إستبعاد المقاولين والشركات المتقاعسة وإستبدالهم بأخرين أكثر جدية وإلتزاماً .

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اسوان مشروعات المشروعات الجارية بقرية الرمادي قبلى وحدة حياة كريمة حياة كريمة محافظ أسوان