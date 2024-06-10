الثانوية العامة 2024| إصابة 3 ملاحظين بحالات مرضية وضبط حالة غش بالشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح محافظ الشرقية من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم على إنتظام سير امتحانات اليوم الأول لطلبه وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العامة) للعام الدراسي 2023 - 2024، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية حيث تقدم لأداء الامتحانات في مادة التربية الدينية 51286 طالبا وطالبة حضر منهم 51015 طالبا وطالبة وتغيب منهم 271 طالب وطالبه وتقدم لأداء الامتحانات في مادة التربية الوطنية 51275 طالبا وطالبة حضر منهم 50984 طالبا وطالبة وتغيب منهم 291 طالب وطالبه , وذلك على مستوي 149 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة يفيد إصابة الملاحظ ر.م.أ بلجنة مدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بأزمة قلبية وتم نقله لمستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، واصابة الملاحظ أ.ع.م بلجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بارتفاع في ضغط الدم وتم نقله لمستشفي منيا القمح المركزي لتلقي العلاج ، واصابة الملاحظة ع.أ.ع بلجنة مجمع الصيادين التعلمي التابع لادارة غرب الزقازيق التعليمية بهبوط حاد بالدورة الدموية وتم نقلها لمستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، بالإضافة إلى ضبط الطالب ز.أ.أ المقيد بمدرسة الشهيد تامر السيد حسني التابعة لادارة أبو كبير التعليمية اثناء قيامة بالغش عن طريق الهاتف المحمول وتم ضبطه عن طريق الملاحظين وعمل محضر اثبات حالة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت اليوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 بلغ 52130 طالب وطالبة منهم 33014 طالب وطالبه بشعبه العلمي علوم و7385 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضة و11731 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.