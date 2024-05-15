طلب تحريات ضبط فتاه سودانية في تعذيب 5 من أشقائها بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس، التحقيق مع فتاة سودانية في واقعة اتهامها بتعذيب 5 من أشقائها بـ سكين، في منطقة عين شمس.



كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت باستدعاء الشهود في الواقعة، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الخمسة.

وأقدمت فتاة سودانية على حرق مؤخرة أشقائها الخمسة باستخدام سكين ساخن، وتم نقلهن للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول 5 أشقاء سودانيين أعمارهن 9، 10، وتؤام أعمارهن 12 سنة، 14 سنة، مصابين بحروق شديدة بمنطقة المؤخرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليهم جميعا أشقاء، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهن وعمرها 17 عاما، وألقي القبض عليها واعترفت بارتكاب الجريمة بقصد تأديبهن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.