هددها بنشر صورها.. حبس شاب ابتز فتاة على واتس آب بالجيزة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، حكما بمعاقبة شاب بالحبس لمدة عامين مع الشغل، لاتهامه بابتزاز فتاة عبر تطبيق واتساب، بعد أن هددها بنشر صور خاصة لها.

الحبس عامين لشاب هدد فتاة بنشر صور خاصة

وجاء أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم (10041 /2021- جنايات مركز كرداسة) المقيدة برقم ( 5667/2022- كلي جنايات شمال الجيزة) كالتالي.

اتهمت النيابة العامة (يوسف. ط. ي. ا) - سن 19، مقيم ناهيا مركز كرداسة محافظة الجيزة، لأنه في يوم 30 أغسطس 2021 ، بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة - هدد المجني عليها (إيمان. ع. ا. ش)، كتابة عبر تطبيق “واتساب” بإفشائه صورا ومقاطع مرئية فاضحة تخصها تحصل عليها في غير علانية وبغير رضائها، وذلك لحملها على دفع مبلغ مالي له.