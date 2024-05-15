حياة بائسة لـ30% من المتزوجات مع أزواجهن.. العنف الأسري يفتك بالمجتمع المصرى.. أستاذة اجتماع: عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية تهدد الأسر.. خبير أمنى: صدرت قوانين عديدة لمواجهة هذه الجرائم

العنف الأسري ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد تماسك المجتمع المصري وتعيق تقدمه يعرف العنف الأسري بأنه أي سلوك عنيف يمارس ضد أفراد الأسرة من قبل أحد أفرادها، بهدف السيطرة أو الإيذاء أو إلحاق الضرر بهم. ويشمل العنف الأسري أشكالا مختلفة، منها العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي.

أسباب العنف الأسري في مصر

من جانبها قالت الدكتورة عزة كامل أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة : يتنامى العنف الاسرى في المجتمع المصرى لوجود عدة عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية.

وأوضحت الـ"البوابة نيوز" وهى أن العوامل الثقافية: شيوع ثقافة العنف في المجتمع ، وسيطرة الذكورية والأفكار النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في الأسرة، وضعف الوعي بقضايا حقوق الإنسان والعنف الأسري.

وأشارت عزة كامل الى أن العوامل الاجتماعية: الفقر والبطالة، والإدمان على المخدرات والكحول، والزواج المبكر، ونقص الدعم الاجتماعي موضحة أن العوامل النفسية تشمل : الاضطرابات النفسية لدى المعتدي والتعرض للعنف في الطفولة.

آثار العنف الأسري

وأضافت : تتزايد مخاطر هذا العنف بتزايد آثاره والتى تنقسم الى :

آثار على الضحية: إصابات جسدية ونفسية، واضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، ومشاكل في العلاقات الاجتماعية وصعوبات في العمل والدراسة، والانتحار في بعض الحالات.

آثار على الأسرة: تفكك الأسرة وإهمال الأطفال وتعريض الأطفال للعنف.

آثار على المجتمع: زيادة معدلات الجريمة، وانخفاض الإنتاجية، واضطرابات اجتماعية ونفسية.

جهود مكافحة العنف الأسري في مصر

وقال الخبير الأمني اللواء محمود الرشيدي :صدرت في مصر قوانين عديدة للحد من العنف الاسرى هى : قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وقانون رقم 109 لسنة 2008 بشأن مكافحة ختان الإناث وقانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة

واضاف الرشيدي لـ"البوابة نيوز" : توجد في مصر مؤسسات تقوم على حماية الاسرة من تيارات العنف التي تزايدت في الآونة الاخيرة مثل: المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية والنائب العام المنظمات غير الحكومية.

الخطوات الوقائية:

وأردف :المهم هو العمل الدائم على نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان والعنف الأسري، وتغيير الأفكار النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في الأسرة وتعزيز الدعم الاجتماعي للضحايا وتوفير العلاج النفسي للمعتدين والضحايا ،وسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة العنف الأسري.

إحصائيات حول العنف الأسري في مصر

30% من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن خلال 12 شهرًا.

25%من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج.

29% من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج.

20% من السيدات المتزوجات تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.

(المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023/2024)

دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لعام2023/2024:

رصدت الدراسة 211 حالة عنف ضد النساء موزعة على معظم محافظات الجمهورية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات لعام 2021:

سجلت 235 واقعة عنف أسري خلال عام 2022.

تعرضت 249 أنثى لواقعة اعتداء من أحد أقاربها.

تم حصر 129 واقعة اعتداء على الزوجات.

سجلت محافظة القاهرة أعلى معدلات في وقائع عنف أسري.