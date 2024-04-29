رئيس وزراء سنغافورة يؤكد التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات مع إندونيسيا

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الاثنين، التزام بلاده بمواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع إندونيسيا حتى مع تجدد القيادة في البلدين.



وقال لي هسين لونج - وفقا لقناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن سنغافورة وإندونيسيا يتشاركان في الالتزام بتعميق التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات على جميع المستويات، وذلك خلال تقييمه للتقدم الذي تم إحرازه خلال العقد الماضي بين البلدين.



وأضاف أن الثقة والتفاهم المتبادل بين البلدين يحدثان فرقا كبيرا، وذلك عقب أن شهد هو والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو توقيع اتفاقيات في مجال الدفاع خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى لزعماء سنغافورة وإندونيسيا المنعقد في مدينة "بوكور" بإقليم "جاوة الغربية".



ويعد هذا الاجتماع هو الأخير بين الزعيمين حيث إنه من المقرر أن يسلم "لي" رئاسة الوزراء إلى نائب رئيس الوزراء لورانس وونج في 15 مايو المقبل، بينما سيقوم ويدودو بتسليم مقاليد القيادة إلى وزير الدفاع برابوو سوبيانتو في أكتوبر المقبل.



وقال رئيس وزراء سنغافورة" من القيادة الحالية إلى القيادة التالية، نحن ملتزمون بالتطلع إلى الأمام والبناء على الأساس القوي وتوسيع تعاوننا"، كما عبر عن سعادته لأنه يقوم هو والرئيس ويدودو بتسليم مقاليد السلطة إلى خلفائهما في ظل علاقات جيدة بين الجانبين.

