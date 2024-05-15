قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلين، من طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مراد سمور، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

وكانت قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارعها وأحياءها وضواحيها وتحديدا عِزب الطياح، والجراد وناصر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية طفلين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وهما: يامن راني دروبي (15 عاما)، وعمرو أحمد دروبي (15 عاما)، من منزليهما في القرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.