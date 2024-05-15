اليوم.. «النقل» تبدأ تشغيل تاكسي العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة النقل أنه بدءًا من، اليوم الأربعاء، سيتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية (عدد 10 سيارات كهربائية تاكسي) داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية، وذلك من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4.

وستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلي مستوى من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي ( سوبر جيت ) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الوزارة أن حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.