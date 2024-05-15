البرهان يبحث هاتفيا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطرق خلاله إلى قضايا حقوق الإنسان في السودان.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أكد خلال الاتصال الهاتفي، التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان وحرصها على صون هذه الحقوق، انطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني إلى جانب الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن القوات المسلحة السودانية تعمل باحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين.

وأكد رئيس مجلس السيادة، استعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان.