صحة الدقهلية: إصدار 18 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شن إدارة العلاج الحر بالمديرية بإشراف الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة حملات على المنشآت الطبية للتأكد من تراخيصها وتعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 144 منشأة طبية ، تشمل 36 عيادة خاصة فضلاً عن 31 مركزا طبيا و معملاً، من بينها 9 مراكز و معملاً دون ترخيص .

وأشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 16 فيما تم رصد 8 منشآت مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وعتوجيه 19 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 18 منشأة مخالفة.

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