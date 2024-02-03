مشاجرة مسلحة بين عائلتين فى الدقهلية تنتهي بسقوط 5 مصابين بينهم سيدة

شهد مركز الكردي بمحافظة الدقهلية اشتباكات عنيفة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، واستخدم الطرفان الأسلحة النارية والبيضاء، مما تسبب فى إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة في حالة خطرة، وتم ضبط أطراف الواقعة.

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ الى العميد أحمد عبدالمسيع، مامور قسم شرطة الكردي،، بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات بالغة الى مستشفى منية النصر المركزي، بينهما سيدة مصابة برش خرطوش وآخر بكسر فى الجمجمة وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من:" اسلام ابراهيم ابراهيم احمد موافى"، بكسر فى الجمجمة وجرى نقله إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، وإصابة 4 آخرين، بينهما سيدة مصابة برش خرطوش فى الوجه.

تبين أنه أثناء تواجد المصابين داخل الأرض خاصتهم، جرى الهجوم عليهم من قبل عائلة أخري بالأسلحة البيضاء والنارية، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، مما أدى إلى وقوع العديد من الاصابات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 435 لسنة 2024 جنايات قسم الكردي، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.