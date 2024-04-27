انتفاضة الطلبة لدعم غزة.. الجامعات الأوروبية والأسترالية والأمريكية تشهد مظاهرات منددة بإسرائيل

تضامنا مع المظاهرات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة، خرجت احتجاجات مماثلة في الأيام الأخيرة في جامعات أوروبية وأسترالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وشهدت العديد من الجامعات الأمريكية مظاهرات مناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بما في ذلك ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس وتكساس ونيويورك، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وشارك العديد من الطلاب في احتجاجات ضد أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشرق الأوسط، بما في ذلك جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة هارفارد، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة كولومبيا في نيويورك.

وفي جامعة جنوب كاليفورنيا، اندلعت الفوضى عندما بدأت الشرطة في قمع النشاط الذي وصفته بـ"غير القانوني" واعتقلت عدد من المتظاهرين، كما اشتبك مئات الطلاب مع ضباط إدارة السلامة العامة بجامعة جنوب كاليفورنيا مع تصاعد المواجهات.

بينما في جامعة تكساس في أوستن، غمر المتظاهرون الحديقة الجنوبية بالجامعة وحاولوا نصب عدة خيام قبل أن تواجههم الشرطة، حيث شارك أكثر من 100 متظاهر في الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي علي غزة.

وقالت إدارة شرطة أوستن، وإدارة السلامة العامة في تكساس، في تصريحات نشرتها الشبكة، إنه جرى اعتقال أكثر من 20 شخصا من الذين شاركوا في المظاهرات.

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت الجامعات الخمس الأعلى تصنيفا في البلاد، بما في ذلك برينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد وستانفورد وييل، احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما شهدت أكثر من نصف أفضل 50 جامعة أمريكية مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في الأسبوع الماضي.

ويقول بعض المتظاهرين في العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلي أستراليا، إنهم استلهموا الاحتجاجات من نظرائهم الأمريكيين، على الرغم من أن المظاهرات على مستوى العالم يبدو أنها أحدثت جنونا أقل من الاشتباكات التي شوهدت بين المتظاهرين وسلطات إنفاذ القانون في الجامعات الأمريكية، وفقا لـ"واشنطن بوست".

وفي جامعة أكسفورد في بريطانيا، احتج العشرات من الطلاب عندما أدلت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي بتصريحات في الجامعة. وذكرت صحيفة "أوكسفورد" الطلابية أن المتظاهرين هتفوا: "لن نتوقف، لن نرتاح".

وأضافت الصحيفة أن الشعار " تم استعارته من طلاب جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة والاحتجاجات في بريطانيا تضامنية جزئيا مع المظاهرات في أمريكا."

وبدأ الطلاب في جامعة سيدني في أستراليا مظاهرات هذا الأسبوع تضامنا مع نظرائهم الأمريكيين. وقال ديجلان جودوين، الطالب ومنظم المظاهرات في الجامعة: "نحن جميعا هنا اليوم لأننا رأينا ما كان يحدث في أمريكا وفكرنا، ان نفعل ذلك هنا."

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات للطلاب ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.

بالإضافة إلي ذلك، تدور احتجاجات خارج حرم الجامعات في مدن أخرى حول العالم.

وفي برلين، تجمع حشد من الناس عند مبنى الرايخستاج الحكومي، حيث قامت الشرطة بتفريق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب الشرطة، تم إرسال 150 ضابطا إلى الموقع لتفريق المتظاهرين الذين لم يغادروا من تلقاء أنفسهم. وبدأ المتظاهرون التخييم بين مبنى البرلمان في البلاد والمستشارية في وسط المنطقة الحكومية في برلين في 8 أبريل. وقالت الشرطة إن المخيم، الذي سمح به في البداية حتى 22 أبريل، كان من المقرر تفريقه، مدعية أن السبب وجود جرائم متكررة.

وزعمت شرطة برلين عبر حسابها علي "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم منع المظاهرات بسبب وجود خطر. وشوهد الضباط وهم يخرجون ويحتجزون الناس بالقوة، وهتف الحشد: "عار عليك" و "فيفا فيفا فلسطين."