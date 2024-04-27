شاهد.. تعليق صادم من محمد صلاح حول مشادته مع كلوب

خرج النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، بتصريح مثير حول المشادة التي نشبت بينه وبين الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق، أثناء مباراة اليوم السبت، أمام وست هام يونايتد.

وانتهت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي، بشكل أساسي، لكنه شارك بديلًا في الدقيقة 79 بدلًا من الكولومبي لويس دياز.

والتقطت عدسات الكاميرات، نشوب مشادة كلامية بين كلوب وصلاح قبل دخول الأخير إلى ملعب المباراة.

وكشف الصحفي الموثوق «جيمس بيرس» المهتم بتغطية أخبار ليفربول، عن تصريح محمد صلاح للصحفيين عقب نهاية مباراة ليفربول ضد وست هام، حيث قال محمد صلاح: «لو تحدثت اليوم، ستشتعل الأجواء وسيكون هناك نار».

ويشير تصريح صلاح إلى أن هناك خلافًا عميقًا بينه وبين كلوب، وأنه يفضل عدم التحدث عن تفاصيله في الوقت الحالي، خوفًا من تفاقم الأمور.

تأتي هذه المشادة في وقت حرج يمر به ليفربول، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ما أدي إلى ابتعاد الريدز عن المنافسة على لقب البريمرليج مع أرسنال ومانشستر سيتي.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة، ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل وست هام إلى النقطة 49، محتلًا بها المرتبة الثامنة.