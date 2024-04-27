«لم تعجبني لغة الجسد».. أول تعليق من كلوب على مشادة محمد صلاح

شهدت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، مشادة لفظية بين النجم المصري محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب، عقب تسجيل المطارق هدف التعادل.

وفرض وست هام، التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ضيفه ليفربول، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت عدسات الكاميرات، حديثًا ساخنًا بين صلاح وكلوب قبل دخول نجم المنتخب الوطني لملعب اللقاء رفقة زملائه داروين نونيز وجو جوميز.

ولم يوضح كلوب طبيعة الخلاف بينه وبين محمد صلاح، لكن من الواضح أن إهدار الفرص آثار غضب المدرب الألماني.

وبعد نهاية المباراة، قال كلوب في تصريحات صحفية: «لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا، ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس وانتهى الأمر»,

وأضاف كلوب: "صنعنا فرصًا كثيرة وهذا شيء يعجبني، ولكن لم تعجبني لغة الجسد للاعبين عندما يهدرون الفرص في كل مباراة نلعبها».

وتابع مدرب الريدز: «نشعر بإحباط كبير بعد التعادل في تلك المباراة، هى كانت مواجهة صعبة للغاية أمام فريق عنيد، ولكني أعتقد بأن اللاعبين قدموا مستوى جيدًا، والمشكلة كانت استقبالنا هدفين في المباراة».

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام بديلًا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بدلًا من زميله لويس دياز.

يشار إلى أن ليفربول فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، مما أدى إلى تراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.