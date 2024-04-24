ليفربول يخيب آمال جماهيره ويخسر أمام إيفرتون بمشاركة محمد صلاح

تلقى فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، هزيمة قاسية من نظيره إيفرتون بثنائية دون رد، خلال مباراة ديربي الميرسيسايد، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك صلاح أساسيًا في الديربي، وقاد هجوم الريدز أمام التوفيز، بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز. ولم يسجل أو يصنع أي هدف محمد صلاح في اللقاء، لكنه أحدث فاعلية هجومية على مرمى المنافس، لكنها لم تجدي نفعًا.

انتهى الشوط الأول، بتقدم إيفرتون بهدف للا شئ، حيث قص جاراد برايثويت شريط أهداف المباراة في الدقيقة 27 بعد متابعة جيدة أمام المرمى، ليسدد الكرة في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ليصبح أول لاعب من إيفرتون يسجل في مرمى ليفربول منذ ديماري جراي في ديسمبر 2021، وأنهى سلسلة استمرت 438 دقيقة بدون هدف في ديربي الميرسيسايد بالبريميرليج.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول إدراك التعادل، ولكن لم باءت كل محاولاتهم بالفشل، حتى محاولة محمد صلاح في الوقت بدل من الضائع، من تسديدة قوية تصدى لها الحارس بيكفورد.

وأضاف كالفيرت لوين الهدف الثاني في الدقيقة 58 من رأسية قوية، ليحقق إيفرتون فوزًا تاريخيًا على ملعبه أمام جاره ليفربول.

ويعد سقوط ليفربول الليلة، مخيبًا لآمال جماهيره، التي كانت تطمح في مواصلة الفريق في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وأرسنال.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 74 نقطة، في مركز وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أرسنال المتصدر بـ77 نقطة، أما مانشستر سيتي يأتي في المرتبة الثالثة وفي رصيده 73 نقطة ولعب مباريات أقل، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر.