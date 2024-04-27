رغم الحرب.. "الثقافة الفلسطينية" تواصل انشطتها فى مجال الفنون البصرية (صور)

رغم الحرب المتواصله على غزة ، والتى تفوح منها رائحة الموت والدمار والذى طال القطاع الثقافى من منشآت ثقافية ومبانى اثرية ومبدعون فى شتى المجالات، الا ان الابداع لم ولن يتوقف فى وزارة الثقافة الفلسطينية التى تواصل ممارسة انشطتها.

حيث افتتح وزير الثقافة الفلسطينى عماد حمدان ورشة "استكشاف المبدعين في الفنون البصرية لعام 2024 "، التي نظمتها جمعية ملتقى الفن التشكيلي (حنين) تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من الصندوق الثقافي الفلسطيني، وذلك في مركز فنون الطفل الفلسطيني بمحافظة الخليل.

وأكد الوزير حمدان أهمية هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية والأعمال الإبداعية استكمالاً لمسيرة الشهداء والجرحى وللمسيرة الوطنية، مشدداً على أن هذه الورشة ومثيلاتها هي عنوان للمبدعين والمبتكرين والتي تأتي في ظروف صعبة يعيشها وطننا، وأشار إلى أن وزارة الثقافة تولي الصناعات الثقافية اهمية خاصة فتدعم هذه الأنشطة المميزة والتي تعتبر نقطة انطلاق للمبدعين والموهوبين نحو العمل والانتاج واستثمار طاقاتهم.

وشكر الوزير حمدان القائمين على هذه الورشة جمعية ملتقى الفن التشكيلي (حنين)، وأشاد بدور الجمعية الفلسطينية للثقافة وفنون الطفل (مركز فنون الطفل الفلسطيني) في استضافة الورشة في هذا الصرح الثقافي .

وحضر حفل الافتتاح كل من مدير عام الصندوق الثقافي الفلسطيني يوسف الترتوري ومدير مكتب وزارة الثقافة في محافظة الخليل رشاد أبو حميد وأعضاء الهيئة الإدارية لمركز فنون الطفل الفلسطيني وأعضاء الهيئة الإدارية لملتقى الفن التشكيلي (حنين) ممثلة برئيس الجمعية عبد الحميد الصوص وأمين سر الجمعية أماني الفاخوري وأمين صندوق الجمعية جميله دوفش و صفاء الهيموني، وأعضاء المجلس الاستشاري الثقافي.

وقدم عبد الحميد الصوص رئيس جمعية ملتقى الفن التشكيلي (حنين) تعريفاً بالجمعية وأهم نشاطاتها الثقافية وعرف بالورشة وأهدافها، والمعارض التي تنظمها.

وأشاد نزار بالي أمين صندوق الجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل (مركز فنون الطفل الفلسطيني) بالشراكة المستمرة مع وزارة الثقافة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني ورحّب بالتعاون المستقبلي لاستمرار دعم المواهب الفلسطينية الشابة.

ثم قام الوزير حمدان يرافقه الضيوف الكرام بجولة للاطلاع على الأعمال الفنية والإبداعية للمشاركين والمشاركات في الورشة.

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