محكمة روسية تأمر بالقبض على مشتبه به في هجوم إرهابي

أمرت محكمة في موسكو،اليوم "السبت"،بالقبض على المشتبه به الثاني عشر في الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس سيتي هول "في ضواحي موسكو،وهو المواطن الطاجيكي جوماخون كوربونوف.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أمر المحكمة الذي نص على "تلبية طلب التحقيق بتطبيق الاحتجاز كإجراء وقائي ضد كوربونوف"، على أن يظل رهن الاحتجاز حتى 22 مايو المقبل.

وذكرت الوكالة أن المشتبه به يعيش ويعمل في روسيا بشكل غير قانوني،ويقيم في نزل في موسكو،وأن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد ويمكن تقديم استئناف ضده.

وكان الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة كراسنوجورسك" بضواحي موسكو، وقع يوم 22 مارس الماضي، وأسفر عن مقتل 144 شخصا، وإصابة 551 آخرين.