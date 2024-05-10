طائرات الاحتلال تستهدف مبنى سكني شرق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مبنى سكني مكون من 6 طوابق في الأطراف الشرقية لمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، بعدد من الآليات العسكرية من مدخلها الغربي، وتمركز جنود الاحتلال في حي رفيديا، واعتقل الاحتلال شابين فلسطينيين بعد الإعتداء عليهم بالضرب خلال مداهمة سكن الطلاب في حي رفيديا.

واقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعدد من الآليات العسكرية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهرة في بلدة بيت أمر، كما داهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات هدم منزلين مملوكين لمواطنين فلسطينيين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق ‎مدينة قلقيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.