المطران شامي يترأس الرياضة الفصحية لأبناء الإيبارشية

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الرياضة الفصحية لأبناء الإيبارشية، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة القديس يوسف، بفلمنج، بالإسكندرية.

شارك في الرياضة الروحية أبناء الرعايا المختلفة من الإسكندرية، والقاهرة، حيث ألقى المطران محاضرة تحدث فيها عن حول "الروح القدس الذي هو صانع القيامة وهو الذي يجعلنا شهود".

تضمنت الرياضة الفصحية أيضًا الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، التأملات الكتابية، مجموعات العمل، السجود أمام القربان المقدس، كما تمت زيارة كاتدرائية القديسة كاترين، ومزار القديسة مريم يسوع المصلوب، بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.