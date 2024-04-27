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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يد الأهلي تحقق برونزية كأس الكؤوس الأفريقية.. صور

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على فريق أمل سكيكدة الجزائري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في الجزائر.


وأنهى رجال يد الأهلي اللقاء بنتيجة 37 - 28 في المواجهة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.
كان فريق رجال يد الأهلي خسر في نصف النهائي من الترجي التونسي ليفشل في الوصول للنهائي الأفريقي.

وحقق فريق سيدات يد الأهلي الميدالية البرونزية أيضا في منافسات السيدات بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 23-20.

يذكر أن فريق يد الأهلي تأهل إلى كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية لكأس السوبر الإفريقي.

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