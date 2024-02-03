حريق هائل يلتهم مصنع بلاستيك في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة، مما تسبب فى إصابة 3 أشخاص ووقوع خسائر مادية بالمصنع.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، يفيد ورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي قرية سلكا بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أصيب 3 أشخاص وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائي لبيان سبب الحريق.