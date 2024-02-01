ماس كهربائي.. حريق هائل يلتهم عددًا من المحلات بسوق الخواجات فى الدقهلية

شب حريق هائل للمرة الثانية خلال أسبوعين بمنطقة سوق الخواجات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، التهم عدد من المحلات بالمنطقة نتيجة حدوث ماس كهربائي، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مامور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق هائل داخل عدد من محلات بيع الملابس بمنطقة سوق الخواجات.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ8 سيارات اطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة ومسئولي شركة الغاز والكهرباء وجرى فصل التيار الكهربي عن المنطقة والغاز، وبالفحص تبين اندلاع النيران بأحد محلات بيع الملابس بالمنطقة امتدت النيران والتهمت عدد من المحلات المجاورة وجرى السيطرة على الحريق واخماده.

وأكد عدد من شهود العيان بالمنطقة ان الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى الى امتداد النيران لبعض المحلات المجاورة فيما جرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بين المواطنين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق والاستعلام عن أصحاب المحلات المتضررة.

يذكر ان تلك المنطقة شهدت حريق هائل فى 10 يناير الماضي أصيب خلاله 3 أشخاص بينهم أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية جراء محاولات السيطرة على حريق هائل شب داخل محلين بشارع على إثر حدوث ماس كهربائي.