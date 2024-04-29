الجنايات تقضي بإحالة المتهم بقتل طالب كفر الشيخ إلى المفتي

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، بإحالة أوراق المتهم في جريمة مقتل عبدالله عزت عراقي، 19 سنة، طالب جامعي بكفر الشيخ، مقيم بمنطقة سخا التابعة لقسم أول كفر الشيخ، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث القضية ، إلي يوم 15 يوليو من العام الماضي 2023 حيث قام، علي م ف، 29 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم ثان كفرالشيخ ، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في قضية مخدرات وسرقة، بقتل المجني عليه، وقال المتهم في أقواله أمام الشرطة، إنه سبق أن استقل التوك التوك الخاص بالمجني عليه، ويعرفه ،ونظرًا لمروره بضائقة مالية ،اختمرت في رأسه فكرة سرقة التوك التوك الخاص بالمجني عليه، وما أن شاهده ، يسير بالتوك التوك في أحد أحياء مدينة كفر الشيخ، فطلب توصيله إلي مكان نائي ، في نهاية مدينة كفر الشيخ، الطريق الدولي، في المنطقة الواقعة بين القنطرة البيضاء وكفر عسكر ، وعندما قام بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، عبدالله عزت عراقي، والتوك التوك الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي بسيط متحصلات العمل بالتوك التوك مشهرًا ، سلاح أبيض قاومه المجني عليه، قام المتهم ، بطعنه في رقبته بجرح قطعي وطعنات متفرقة في البطن والظهر ،خشية افتضاح امره، ثم قام بإلقاء جثة المجني عليه في مياه ترعة كفر عسكر، المجاورة للزراعات في أطراف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتخلص من الهاتف المحمول.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام ببيع التوك التوك الخاص بالمجني عليه، لتاجر بقرية العباسية مركز الرياض، بمبلغ 7500 جنيه لشخص يدعي ، محمد ع ي ، تم القبض عليه، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق أيضًا ، في المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ .

وكان ،اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ السابق، قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، من والد الشاب المختفي، بغياب نجله عبد الله 18 سنة مساء الجمعة 15 يوليو 2023، وهاتفه مغلق،بعد خروجه للعمل بالتوك التوك، نظرًا لإصابة والده بجرح في ذراعه من منشار أثناء عمله بمركز البحوث الزراعية،

على الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية وقسم أول كفرالشيخ، برئاسة المقدم سعد اللبيشي رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والأمن العام، لمعرفة سبب اختفاء الطالب المتغيب، وفحص علاقاته ودائرة معارفه، وبعد يومين من البحث والتحري، عُثر علي جثة الشاب، ملقاة بين الزراعات، في منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث انتدابت النيابة العامة، الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.

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