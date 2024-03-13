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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها على يد زوجها بكفر الشيخ

صورة أرشيفية لسيارات
صورة أرشيفية لسيارات شرطة في كفرالشيخ
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لقيت ربة منزل مقيمة بقرية أبوطبل مركز كفر الشيخ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها نتيجة التعدي بالضرب المبرح عليها من قبل زوجها.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، بوصول بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام ، بوصول ، ربة منزل مقيمة بقرية أبو طبل مركز كفر الشيخ ، للمستشفي جثة هامدة .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول كفرالشيخ ، ومباحث مركز كفر الشيخ ، لمكان المستشفي ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعي رنا ع م 29 سنة ، ربة منزل ، وبها أثار تعدي بالضرب ، وبسؤال شقيقها ويدعي أحمد ، ووالداتها وتدعي نجلاء ، أتهموا زوجها ويدعي ، و م ع د ، 34 سنة ، بالتعدي عليها بالضرب المبرح وأحداث أصابتها لوجود خلافات زوجية متكررة بينهما .

علي الفور شكل اللواء حسن قاسم مدير مباحث المديرية ، فريق بحث جنائي ، حيث تم ضبط الزوج المتهم المشكو في حقه ، وبمواجهته أقر بأرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها

وبالعرض علي النيابة العامة ، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ، وعرض المتهم عليها للتحقيق معه ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5778 إداري مركز شرطة كفرالشيخ.

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