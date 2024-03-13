وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها على يد زوجها بكفر الشيخ

لقيت ربة منزل مقيمة بقرية أبوطبل مركز كفر الشيخ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها نتيجة التعدي بالضرب المبرح عليها من قبل زوجها.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، بوصول بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام ، بوصول ، ربة منزل مقيمة بقرية أبو طبل مركز كفر الشيخ ، للمستشفي جثة هامدة .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول كفرالشيخ ، ومباحث مركز كفر الشيخ ، لمكان المستشفي ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعي رنا ع م 29 سنة ، ربة منزل ، وبها أثار تعدي بالضرب ، وبسؤال شقيقها ويدعي أحمد ، ووالداتها وتدعي نجلاء ، أتهموا زوجها ويدعي ، و م ع د ، 34 سنة ، بالتعدي عليها بالضرب المبرح وأحداث أصابتها لوجود خلافات زوجية متكررة بينهما .

علي الفور شكل اللواء حسن قاسم مدير مباحث المديرية ، فريق بحث جنائي ، حيث تم ضبط الزوج المتهم المشكو في حقه ، وبمواجهته أقر بأرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها

وبالعرض علي النيابة العامة ، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ، وعرض المتهم عليها للتحقيق معه ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5778 إداري مركز شرطة كفرالشيخ.