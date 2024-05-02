ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية داخل المخيم، دون الابلاغ عن اعتقالات.

ومنذ قليل، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بإصابة شابًا برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشاب طارق عزيز بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتويات المنزل في مخيم الجلزون.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، بعدد من الآليات العسكرية، وداهم الاحتلال عددًا من الأحياء داخل المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

واقتحم الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية، ونشر الجيش الإسرائيلي جنوده داخل القرية وداهم عدد من المنازل، واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

فلسطين قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة اقتحامات إسرائيلية إصابة شاب بالرصاص