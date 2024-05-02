فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية داخل المخيم، دون الابلاغ عن اعتقالات.

ومنذ قليل، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بإصابة شابًا برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشاب طارق عزيز بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتويات المنزل في مخيم الجلزون.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، بعدد من الآليات العسكرية، وداهم الاحتلال عددًا من الأحياء داخل المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

واقتحم الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية، ونشر الجيش الإسرائيلي جنوده داخل القرية وداهم عدد من المنازل، واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.