قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب الفلسطيني طارق عزيز بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، بعدد من الآليات العسكرية، وداهم الاحتلال عددًا من الأحياء داخل المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

ومنذ صباح اليوم، شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لمدن وبلدات فلسطينية، فاقتحم الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية، ونشر الجيش الإسرائيلي جنوده داخل القرية وداهم عدد من المنازل، واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر معتز محمد الجعبة بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عرابة وقرية فحمة، جنوب مدينة جنين، وقام جيش الاحتلال بحملة تفتيش، كما اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية قرية فحمة وداهمت عدة أحياء داخلها، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.