محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات الإفطار الجماعي للمسنين

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات حفل الإفطار الجماعي للمسنين والمسنات والأيتام، الذي تم تنظيمه تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان عبدالحميد مدير شئون المجتمع، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأشاد محافظ كفر الشيخ بقيم الوفاء والمحبة والعطاء تجاه المسنين والمسنات معبراً عن التقدير والاحترام للآباء والأمهات وكبار السن، عرفانا بما قدموه للوطن من خدمات وخبرات وعمل، مقدماً الشكر لكل المنظمين والقائمين علي هذا العمل الخيري تقديراً للوالدين من المسنين والمسنات.

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