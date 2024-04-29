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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

5 أضرار للإفراط في تناول البصل الاخضر.. تعرف عليها

البصل الاخضر
البصل الاخضر
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يرتبط خضار البصل بقدوم شم النسيم، حيث يتناوله المواطنين  طمع الأسماك المملحة، ومنها الفسيخ، الرنجة والسردين والملوحة في عيد شم النسيم. الإ إن الإفراط في تناول البصل يتسبب في أضرار كبيرة ومنها:

1- تهيج القولون
تناول البصل بكميات كبيرة يؤثر  على صحة الجهاز الهضمي، حيث يتسبب  في انتفاخ البطن والغثيان والقيء وتقلصات المعدة وتهيج القولون وحرقان المعدة غيرها من أمراض القولون.

 2 .الحساسية
قد يثير البصل أعراض الحساسية عند بعض الأشخاص في حالة تناوله بشكل مفرط، وتتضمن الطفح الجلدي. والحكة.


3 .انخفاض سكر الدم
 أوضحت بعض الدراسات أن الإفراط البصل الاخضر قد يتسبب في انخفاض مستويات سكر الدم بشكل حاد.

4- النزيف
حذرت دراسات سابقة من الإسراف في تناول البصل،  وتزداد الخطورة عند تناول الأدوية المضادة للجلطات.


5 . رائحة الفم الكريهة
 يطلق  تناول البصل مركبات في مجرى الدم، تؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم عند إخراج الزفير ،لذا ينصح بعدم الإفراط في تناوله وغسيل الأسنان جيدا" لتجنب الرائحة الكريهة.

 

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