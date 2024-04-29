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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. ضبط مركبات توك توك مخالفة خلال حملات مرورية بالطالبية

حملات لضبط مركبات
حملات لضبط مركبات التوك توك التي تعيق حركة المواطنين
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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة،  اليوم الاثنين، شكوي المواطنين من معوقات في الحركة المرورية تسببها مركبات التوك توك بشارع ترسا بحي الطالبية.
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية وإدارة المرور بالتعامل الحازم حيال اي مخالفات لمركبات التوك توك  سواء السير عكس الاتجاه او إعاقة الحركة المرورية او غسيل المركبات بنهر الطريق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وقد تم شن حملات مكبرة علي مدار اليوم من خلال حي الطالبية اسفرت عن ضبط والتحفظ على عدداً من مركبات التوك توك المخالفة.

حملات الجيزة ضبط علي مركبات توك توك مخالفة بالطالبية كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إدارة المرور مخالفات لمركبات التوك توك سواء السير عكس الاتجاه إعاقة الحركه المروريه غسيل المركبات بنهر الطريق