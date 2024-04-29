بالصور.. ضبط مركبات توك توك مخالفة خلال حملات مرورية بالطالبية

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، شكوي المواطنين من معوقات في الحركة المرورية تسببها مركبات التوك توك بشارع ترسا بحي الطالبية.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية وإدارة المرور بالتعامل الحازم حيال اي مخالفات لمركبات التوك توك سواء السير عكس الاتجاه او إعاقة الحركة المرورية او غسيل المركبات بنهر الطريق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقد تم شن حملات مكبرة علي مدار اليوم من خلال حي الطالبية اسفرت عن ضبط والتحفظ على عدداً من مركبات التوك توك المخالفة.