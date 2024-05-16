السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزوير العملات المالية بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين تزييف العملات المالية وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين 3 أشخاص بترويج العملات المالية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات، ضبط بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.