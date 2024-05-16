محافظ الأقصر: لدينا 4 اتفاقيات توأمة مع مقاطعات صينية ونتطلع للمزيد

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً مع يانغ دونجكي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة شاندونغ الصينية، ووفد من المسؤولين بالمقاطعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مقاطعة شاندونغ الصينية ومحافظة الأقصر، معبراً عن سعادته بإتفاقيات التآخي والتوأمة بين الأقصر والمدن الصينية.

عبر نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة الصينية، عن سعادته بزيارة الأقصر، مثمنا الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين مصر والصين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الصيني الرئيس شي جين بينج، مشيراً إلى أنه لديه انطباع ساحر عن محافظة الأقصر وما تزخر به من معالم أثرية وسياحية، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعميق الحوار بين محافظة الأقصر ومقاطعة شاندونغ، وتعد خطوة في مجال تعزيز العلاقات وبحث توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين.

محافظ الأقصر: لدينا 4 اتفاقيات توأمة مع الصين

وأعرب محافظ الأقصر، عن تقديره لهذه الزيارة الثمينة لوفد مقاطعة شاندونغ الصينية، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين والتي شهدت تطوراً كبيراً، ووصلت إلى مستوى عال من التعاون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن محافظة الأقصر وقعت 4 اتفاقيات تؤامة ومذكرات تفاهم وتأخي بين مقاطعات ومدن صينية هم يانجتشو وهانغتشو وشنغهاي وجيانسي، معربا عن تطلعه لتوقيع اتفاقية تآخي مع مقاطعة شاندونغ الصينية كونها من أكبر المقاطعات الصينية التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة وتبلغ قيمة الناتج المحلي لها نحو 9 تريليونات يوان صيني.

اجتماع بين مسئولي شاندونغ والأقصر

وعقب اللقاء، عقد محافظ الأقصر اجتماعاً مع وفد المقاطعة الصينية الذي ضم مسؤولين في قطاعات السياحة والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار والاقتصاد والاتصالات والشئون الخارجية ومجلس النواب وجمعية الصداقة وعدد من المستشارين بالمقاطعة الصينية، بحضور عدد من المسؤولين بمحافظة الأقصر في قطاعات السياحة والآثار والتعليم، والتعليم العالي، والتجارة والاقتصاد والاتصالات والاستثمار والزراعة والتنسيق الحضاري وهيئة تنمية الصعيد والعلاقات الخارجية.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، عرض مقومات وإمكانيات محافظة الأقصر وكذلك مقاطعة شاندونغ الصينية، مع تقديم مقترحات من الجانبين من شأنها تعزيز أواصر التعاون المصري الصيني والتبادل الثقافي والسياحي والتجاري والعلمي وفي مختلف المجالات، وفي نهاية الاجتماع تبادل محافظ الأقصر مع نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة شاندونغ الهدايا التذكارية.

حضر الاجتماع، كلا من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور النوبي حفني سالم عضو هيئة التدريس بجامعة أسوان وعضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة الأقصر، والدكتور قرشي سعدي عضو هيئة التدريس بجامعة الأقصر، والدكتور مصطفي الصغير مسؤول أثار الكرنك، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأٌقصر، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، ونعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة بالأقصر، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وأحمد محمود مسؤول الاستثمار بمحافظة الأقصر، والمهندس محمد مصطفي مسؤول الاتصالات ومنطقة تليفونات الأقصر، وماجدة تهامي مسؤول إدارة العلاقات الخارجية بالأقصر.

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