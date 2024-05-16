ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئيس الصيني: بكين وموسكو تدافعان عن السلام والنظام العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة

الرئيس الصيني والرئيس
الرئيس الصيني والرئيس الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الصين وروسيا متمسكتان بعدم الانضمام إلى التحالفات والعداوات؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الرئيس الصيني، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصين وروسيا تدافعان عن السلام والنظام العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض أشكال الحرب الباردة لا تزال موجودة وهناك من يعمل على تهديد أمن دول العالم.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون الروسي الصيني عامل "استقرار" في العالم، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح بوتين، أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي احد، ما يشكل تعاوننا عامل استقرار على الساحة الدولية.

الرئيس الصيني شي جين بينج الصين روسيا فلاديمير بوتين