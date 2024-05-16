الرئيس الصيني: بكين وموسكو تدافعان عن السلام والنظام العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الصين وروسيا متمسكتان بعدم الانضمام إلى التحالفات والعداوات؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الرئيس الصيني، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصين وروسيا تدافعان عن السلام والنظام العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض أشكال الحرب الباردة لا تزال موجودة وهناك من يعمل على تهديد أمن دول العالم.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون الروسي الصيني عامل "استقرار" في العالم، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح بوتين، أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي احد، ما يشكل تعاوننا عامل استقرار على الساحة الدولية.