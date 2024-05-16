"حسين" يناقش موازنة جامعة الأقصر في اجتماع "تعليم النواب"

ناقش الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، موازنة الجامعة، خلال اجتماع حضره أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي وموازنة الجامعات عن العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وخلال الجلسة، وجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر للجنة التعليم ولجميع ممثلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لما يبذلونه من جهد لتوفير احتياجات الجامعة وتوفير الاعتمادات المالية، وتذليل كافة العقبات، وشكر خاص لوزير التعليم العالي على ما يقدمه من دعم مستمر للجامعة لتنفيذ رؤيتها ورسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وناقش رئيس الجامعة، بنود الموازنة والاعتمادات المالية المطلوبة بالباب الأول والمستحقات المالية اللازم توفيرها مستعرضا المشروعات القائمة بالجامعة، بالإضافة إلى المستحقات المالية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما ناقش بنود الباب الثانى من الموازنة والتى تختص بزيادة مخصصات التغذية والاحتياحات الخاصة للطلاب بالمدن الجامعية.

رئيس جامعة الأقصر يناقش توفير الاعتمادات المالية للمشروعات

كما استعرض حسين متطلبات الجامعة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية وأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، لافتاً أنّ موازنة الجامعة في 2024 - 2025 قد راعت طموحات جامعة الأقصر المستقبلية والاحتياجات التشغيلية للعام القادم، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب جنوب الصعيد منذ إنشائها منذ أكثر من 5 سنوات.

وخلال انعقاد الاجتماع، وجّه رئيس جامعة الأقصر، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديراً لدوره التاريخي في دعم الجامعات ومنظومات التعليم العالي والبحث العلمي، وموجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي دعمه اللا محدود للجامعات المصرية، كما وجّه الشكر والتقدير للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعلي رأسها الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، والدكتورة ماجدة بكري، والدكتور منى عبد العاطي؛ وكيلي اللجنة، للدور الكبير الذي قامت به اللجنة في دعم اللجنة.

ورافق رئيس جامعة الأقصر، خلال الجلسة، كلاً من جمال سيد أحمد، الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور مصطفى محمود، المستشار الهندسي للجامعة، وسيد عبدالعاطي، مدير الموازنة، وعبدالحفيظ فوزي، مدير التخطيط، بحضور أعضاء مجلس النواب.

اجتماع مجلس النواب (1)

اجتماع مجلس النواب (3)