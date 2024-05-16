رئيس وزراء الكويت يتوجه للمنامة للمشاركة بمؤتمر الجامعة العربية

توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم الخميس، إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة المنامة ممثلا عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويضم الوفد الكويتي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.