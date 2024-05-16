مراسل القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة قد تتوقف عن العمل خلال ساعات

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على قطاع غزة، ليس فقط في محاور الاشتباك، ولكن في كل أحياء ومحافظات القطاع، خاصة أن القصف الإسرائيلي لم يهدأ تجاه رفح الفلسطينية، و-تحديدا- المناطق الشرقية منها، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أعداد من المواطنين وصلوا إلى مستشفى الكويتي التخصصي لتلقي العلاج.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن المحافظة الوسطى تشهد قصفا إسرائيليا عنيفا باتجاه المخيمات، والتي تعد منازل ضيقة ومتلاصقة بعضها ببعض، وهذا القصف الإسرائيلي العنيف تجاه المخيمات أدى لسقوط شهداء ومصابين جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتتالية.

ولفت إلى أن مدينة غزة، -تحديدا- حي الصفطاوي ومنطقة أبو إسكندر، لا زالت تشهد قصفا عنيفا باتجاه تلك المنطقة سبق هذا القصف قصفا استهدف منطقة شارع الجلاء لمجموعة من المواطنين الذين كانوا يحاولون التقاط إشارة إنترنت في تلك المنطقة ما أدى لاستشهاد مجموعة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

وأوضح أن المستشفيات في قطاع غزة تفتقد الأدوية والمستلزمات الطبية لعملها، وفقدانها للوقود الذي يقوم بتشغيل مولدات الكهرباء التي تدعم هذه المستشفيات بالطاقة الكهربائية، وبالتالي العمل فيها قد يتوقف خلال الساعات المقبلة.