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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من دولة التشيك

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من التشيك
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أولى رحلات طيران الشارتر السياحى القادمة من دولة التشيك، وذلك بمطار مرسى مطروح الدولي، يرافقه الملاح محمود السيد قرمد مدير مطار مرسى مطروح الدولى، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

محافظ مطروح: أولى الرحلات تبشر بموسم سياحى كبير

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بأولى الرحلات السياحية المبشرة بموسم سياحى كبير إن شاء الله، مع أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية، وتجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التى تستقبل الأفواج السياحية والترحيب بمزيد من الرحلات السياحيه مع تيسييرالإجراءات والمتابعة المستمرة للظهور بالشكل اللائق والعمل على بدء موسم صيف سياحى ناجح.

مدير السياحة: استقبال ضيوف المحافظة بالورود والفنون الشعبية 

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم الإعداد لاستقبال أولى الرحلات الجوية السياحية لمطروح مع توزيع الشيكولاته والبروشورات باللغات الأجنبية، وكذلك الترحيب من خلال طلاب إحدى المدارس مع ارتدائهم الزى البدوى، كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة باستعراض عدد من أغاني الترحيب، وقامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وقام مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بأهداء البروشورات والدليل السياحى، كما تم التنسيق مع الفنادق والشركات السياحية المستضيفة من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة. 

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر القادمة من دولة التشيك

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