كهرباء «مصر العليا»: تحصيل كافة المتأخرات ولن نرضى بأي إهمال أو تقاعس

عقد المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أمس الجمعة، اجتماعًا موسعًا حضره نواب رئيس الشركة ورؤساء قطاعات التوزيع والقطاعات الأخرى بالشركة، وكذلك جميع مديري العموم بالشركة ونقيب العاملين بالشركة لاستعراض ما دار بالاجتماع الموسع الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة..

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة الموقف الحالي للشركة فيما يخص الالتزامات المقررة عليها ومدى الوفاء بها، كما تم مناقشة الموقف الحالي للفقد في الطاقة وتحصيل كافة مستحقات الشركة بما فيها المتأخرات.

وقد تمت مناقشة واستعراض وبحث الطرق والوسائل والإجراءات اللازمة لتقليل نسب الفقد في الطاقة والوصول بها إلي النسب المستهدفة لتحقيق رفع معدلات ونسب التحصيل من الإصدار والمتأخرات لسداد جميع الالتزامات المقررة على الشركة..

وحث رئيس الشركة في بداية الاجتماع الجميع على ضرورة تكاتف جميع الجهود بين قيادات الشركة والعمل كفريق واحد دون النظر إلى التخصصات أو التكليفات المنفردة، مطالبا الجميع بضرورة زيادة معدلات ونسب التحصيل من الاصدار والمتأخرات لتعظيم إيرادات الشركة عن طريق تكثيف حملات التحصيل للمشتركين بالقطاعات المنزلية والتجارية والمنشآت الحكومية وخلافه وتحصيل كافة المتأخرات لجميع الاغراض، مع عرض وحصر اي معوقات أو مشاكل تعوق أعمال التحصيل وتحسين الفقد علي إدارة الشركة لإيجاد حلول لها وإزالتها.

وشدد على ضرورة ترشيد كافة النفقات بمختلف القطاعات على مستوى الشركة، مطالبا حاملي الضبطية القضائية بضرورة الحياد والشفافية في تحرير المحاضر مؤكدا على اهمية دور الضبطية القضائية في تقليل نسب الفقد في الطاقة وتقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الشركة بسبب ارتفاع حالات السرقات، وكذلك ضرورة مراجعة كافة العدادات وتوصيلاتها وحالات المغلق والمقروء بصفر وسرعة تركيب وإحلال العدادات وخاصة الكودية والمعطل وسرعة عمل التسويات اللازمة طبقا للقواعد المقررة.

وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود من القيادات والعاملين للوصول لأعلى معدلات الأداء وضرورة تواجد كافة القيادات بمواقع العمل بالهندسات وخلافه لجميع أيام الأسبوع شاملة الإجازات والأعياد، منوها انه لن يرضي بأي إهمال أو تقاعس وسوف بتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة لمحاسبة المتقاعسين في أداء المهام الموكلة إليهم.

وأكد على أن أي فاسد ليس له مكان في منظومة الكهرباء، وسوف يتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية لمن يثبت إدانته.

واختتم كلمته بالاجتماع بتكليف نواب رئيس الشركة وضع ومتابعة خطط التنفيذ المقترحة ومجموعات العمل بالقطاعات المختلفه وحل جميع المعوقات على النحو التالي:

المهندس أشرف عطا محمد - قطاع كهرباء توزيع أسوان - المحاسب أسامة عبد الهادي عباس - قطاعي الأقصر وقنا - المهندس عصام علي عز الدين- قطاع سوهاج.

وشدد على ضرورة عمل تقارير أداء يومية بالنتائج تعرض عليه شخصيًا.