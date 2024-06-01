الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جديدة على وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم مزودة بعدد من الآليات العسكرية، كما انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المباني العالية.

ومنذ قليل، علقت حركة "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح على أساس وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل من غزة.

كما أكدت حركة حماس من خلال بيانة لها أن الحركة تنظر بإيجابية لما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف دائم للنار.

كما أكدت أنهم مستعدون للتعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة إذا أعلنت إسرائيل التزامها الصريح.