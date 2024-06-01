ننشر مراحل التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس بالجيزة

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تيسيرًا على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025.

يبدأ التسجيل من اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

• يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة؛ حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

• الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكني والمعتمد من سيادة المحافظ.

• الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

• الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهرًا 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

التقديم من هنا

https://www.gizaedu.net