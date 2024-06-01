مباراة ماراثونية.. الهلال يتوج بكأس الملك على حساب النصر بركلات الترجيح

حصد فريق الهلال، مساء أمس الجمعة، لقب بطولة كأس الملك السعودي على حساب نظيره النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بدأت مباراة نهائي كأس الملك بين النصر والهلال بإثارة كبيرة منذ البداية، في ظل استحواذ من لاعبي الهلال على الكرة، وسط أنظار لاعبي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حاول تعديل النتيجة، لكن حارس الزعيم، المغربي ياسين بونو كان بالمرصاد لكرة صاروخ ماديرا.

واحتضن ملعب الجوهرة المشعة، نهائي بطولة كأس الملك بين الهلال والنصر، في مباراة ماراثونية شهدت أحداثًا مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها.

أحداث مباراة الهلال ضد النصر

هز ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، شباك النصر مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة، وذلك من كرة رأسية استقبلها من عرضية زميله مالكوم دي أوليفييرا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، حاول رونالدو إحراز هدف التعادل لفريقه بكرة مقصية رائعة في الدقيقة 46، لكن ارتطمت الكرة بالقائم.

وفي الدقيقة 56، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه دافيد أوسبينا حارس العالمي، قبل أن يحصل مدافع الزعيم على بطاقة حمراء في الدقيقة 87.

وخطف أيمن يحيى هدف التعادل للنصر في الدقيقة 88 برأسية من كرة عرضية من زميله علي لاجامي.

وفي الدقيقة 90، طرد حكم المباراة، المدافع كاليدو كوليبالي لاعب الهلال، بعد تدخله العنيف على حارس النصر.

وامتد اللقاء إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حاول النصر كثيرًا في تسجيل هدف الفوز مستغلًا النقص العددي عند الهلال، لكن لم تفلح كل محاولاته، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وأضاع البرتغالي روبن نيفيز أول ركلة للهلال، ليرد عليه البرازيلي أليكس تيليس ويهدر الركلة الأولى للنصر، ثم سجل ميتروفيتش للأول، وأحرز رونالدو ركلته، ثم محمد كنو وسامي النجعي، وحسان تمبكتي وعبدالرحمن غريب، وبعدهما عبدالله الحمدان وعلي لاجامي، بينما أهدر سعود عبدالحميد وعلي الحسن، قبل أن يسجل ناصر الدوسري لفريق الهلال، ويهدر مشاري النمر لفريق النصر، لتنتهي ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبذلك، حصد الهلال لقب بطولة كأس الملك على حساب النصر، ليضيف لرصيده اللقب رقم 11 في تاريخه من البطولة، وكذا تحقيق الثلاثية بعد فوزه ببطولتي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي هذا الموسم.