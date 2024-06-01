إذاعة الجيش الإسرائيلي: الخطة التي أعلنها بايدن كانت جزءا من مناقشات مجلس الحرب

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد إعلان بايدن خطة تتضمن مقترحات لوقف إطلاق النار بشكل دائم، أن الخطة التي أعلن عنها بايدن كانت جزءا من مناقشات مجلس الحرب.

وأضافت أن المقترحات التي تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هي نفس الخطوط العريضة التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

علقت حركة "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح على أساس وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل من غزة.

كما أكدت حركة حماس من خلال بيانة لها أن الحركة تنظر بإيجابية لما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف دائم للنار.

كما أكدت أنهم مستعدون للتعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة إذا أعلنت إسرائيل التزامها الصريح.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة وأوضح أن ذلك يتضمن 3 مراحل

المرحلة الأولى

تستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع يشهد فيهم قطاع غزة وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكنية الرئيسية في غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حركة حماس، وكذلك يتم إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

المرحلة الثانية

ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.

في المرحلة الثالثة

يتم فيها البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة وأوضح بايدن أن ملف إعادة الإعمار مطروح الآن على الطاولة لمناقشته.