شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المُستمر لقطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستُشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا جنوب مدينة (رفح) جنوب القطاع، كما استُشهد رجل وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة دوار العودة وسط المدينة، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف خربة العدس وحي الجنينة شرق المدينة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الصحفي محمد جحجوح وعدد من أفراد عائلته؛ إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال بالتزامن مع القصف المدفعي غارات على منطقة شارع الهوجا في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، استُشهد 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي الحرب التي أسفرت عن استشهاد 35،233 فلسطينى وإصابة 79،141 آخرين، حتى آخر تحديث نشرته وزارة الصحة بالقطاع أمس.

من جانبها، ذكرت مُنظمة (آكشن إيد) الدولية، أن أكثر من 75% من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن معظم الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح عدة مرات وسط ظروف خطيرة للغاية مع عدم وجود أمل في العثور على أي مكان آمن للعيش فيه.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون موجة جديدة من النزوح بعد أن أصدر الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من رفح، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، إذ نزح أكثر من 450 ألف مواطن من المدينة، وفقا للأونروا، ومع ذلك لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، كما لا تتوفر المساحة أو الموارد أو البنية التحتية لاستيعابهم.

ولفتت المنظمة إلى أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية اضطروا العام الماضي إلى النزوح من منازلهم؛ بسبب عنف المُستوطنين وقيود الحركة وعمليات الهدم.