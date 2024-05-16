سكرتير الأقصر يقود حملة لإزالة التشوهات البصرية داخل سوق شرق السكة.. صور

ترأس محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، اليوم الخميس، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وشرطة المرافق، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية داخل نطاق سوق خضار شرق السكة والشوارع المحيطة به.

وأسفرت حملة إزالة االتشوهات البصرية، عن رفع بعض الإزالات الإدارية تضمنت الآتي: التحفظ على "٣" فاترينات، و"٣" ترابيزة صغيرة، وقلاية فلافل (طعمية)، و"٤" عربات كارو، و"٥" ألواح خشبية (طاولات) وتم تحرير ١٢ محضر متنوع (نظافة وبيئة).

كما تابعت الحملة مهامها واستهدفت شارع صلاح سالم القبلي وأسفل كوبرى أبو الجود وذلك بدءاً من مزلقان القراريش وصولاً حتى السوق الحضري، وخلال الحملة، تم التشديد علي بائعي سوق الخضار بالالتزام بالباكيات المخصصة والالتزام بالنظافة أولا بأول.

استمرار حملات رفع الاشغالات واتخاذ كل الإجراءات القانونية

وأكد محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، على استمرار حملات رفع الاشغالات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون، وشدد بضرورة التزام المواطنين بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر.

شارك بالحملة، كلا من العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، والرائد محمد سيد وكيل إدارة شرطة المرافق، وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، وشرطة مباحث التموين، وشرطة المرافق، وبندر تموين الأقصر، والطب البيطري، ومديرية الشؤون الصحية، وشرطة المرور، والإدارة العامة للنظافة والتجميل، وفرقة التدخل السريع.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر للأجهزة الامنية، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط العام بالشارع.

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