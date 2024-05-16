شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار العودة وسط رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن أعلن إعلام فلسطيني، اليوم الخميس، بارتقاء شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وفي خان يونس، فإن الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على قطاع غزة، ليس فقط في محاور الاشتباك، ولكن في كل أحياء ومحافظات القطاع، خاصة أن القصف الإسرائيلي لم يهدأ تجاه رفح الفلسطينية، و-تحديدا- المناطق الشرقية منها، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أعداد من المواطنين وصلوا إلى مستشفى الكويتي التخصصي لتلقي العلاج.

وتشهد المحافظة الوسطى قصفا إسرائيليا عنيفا باتجاه المخيمات، والتي تعد منازل ضيقة ومتلاصقة بعضها ببعض، وهذا القصف الإسرائيلي العنيف تجاه المخيمات أدى لسقوط شهداء ومصابين جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتتالية.

وتحديدا مدينة غزة، حي الصفطاوي ومنطقة أبو إسكندر، لا زالت تشهد قصفا عنيفا باتجاه تلك المنطقة سبق هذا القصف قصفا استهدف منطقة شارع الجلاء لمجموعة من المواطنين الذين كانوا يحاولون التقاط إشارة إنترنت في تلك المنطقة ما أدى لاستشهاد مجموعة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.