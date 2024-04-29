أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

شهدت أسعار أغلب العملات العربية والأجنبية تراجعا طفيفا بختام تعاملات اليوم الأثنين 29 ابريل 2024، متأثرة بأنتعاش خزينة البنك المركزي من الدولار الناتج عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

وتعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

الدولار: 47.85 جنيه للشراء، و47.99 للبيع.

اليورو: 51.27 جنيه للشراء، و51.44 للبيع.

الجنيه الإسترليني: 59.95 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.76 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.03 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 للبيع.

بنك مصر: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 للبيع.

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 47.97 جنيها للشراء و48.07 للبيع.

أقل سعر في ميدبنك: 47.55 جنيه للشراء و47.65 للبيع.

سعر اليورو اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.17 جنيه للشراء، و51.64 للبيع.

بنك مصر: 51.10 جنيه للشراء، و51.39 للبيع.

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 51.30 جنيه للشراء، و51.859 للبيع.

أقل سعر بنك الأسكندرية: 51.17 جنيه للشراء، و51.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.72 جنيه للشراء، و60.17 للبيع.

بنك مصر: 59.63 جنيه للشراء، و60.08 للبيع.

أعلي سعر البنك الأهلي الكويتي: 59.87 جنيه للشراء، و60.32 للبيع.

أقل سعر في بنك الأسكندرية: 58.72 جنيه للشراء، و60.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.75 جنيه للشراء، و12.78 للبيع.

بنك مصر: 12.74 جنيه للشراء، و12.77 للبيع.

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 12.79 جنيه للشراء، و12.82 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.33 جنيه للشراء، و12.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.04 جنيه للشراء، و13.06 للبيع.

بنك مصر: 13.02 جنيه للشراء، و13.04 للبيع

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 13.06 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.75 جنيه للشراء، و13.04 للبيع.