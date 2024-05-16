الرئيس الفلسطينس: أولويتنا الأولى هي الضغط الفوري على العدوان الإسرائيلي حقنا لدماء أبنائنا

قال محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل الإعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا من خلال جيشه ومستوطنيه، ولا نزال نؤدي واجبنا تجاه دولتنا وشعبنا وشكلنا حكومة كفاءات للعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس: لابد من مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، وهناك نحو 120 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيبوا في غزة على مدار أكثر من 7 أشهر بغطاء أمريكي.

وتابع، أن الوقت أصبح ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا ولتمكين الحكومة، مؤكدا أن أولويتنا الأولى هي الضغط الفوري للعدوان الإسرائيلي حقنا لدماء أبنائنا.

أنطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين،اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة ، تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

