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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بالصور.. بعثة نهضة بركان تصل القاهرة

بعثة نهضة بركان
بعثة نهضة بركان
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وصلت منذ قليل بعثة فريق نهضة بركان المغربي، إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 /2024.
ويستضيف نادى الزمالك نظيره نهضة بركان، وذلك على ملعب "ستاد القاهرة"، فى تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل.
وشهد لقاء الذهاب بين الفريقين، على ملعب "الملعب البلدي بركان"، فوز فريق نهضة بركان بهدفين لهدف، أحرزهما إيوسوفو دايو من ضربة جزاء، وعادل تاحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة الـ46 من عمر اللقاء.
وهبطت طائرة نهضة بركان فى مطار القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 


وتأهل الزمالك لنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتصر على فريق دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد، فى مجموعي لقائى الذهاب والإياب، ضمن منافسات نصف النهائي، بعد إن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.
أما فريق نهضة بركان فصعد دون أن يلعب دقيقة واحدة في الدور نصف النهائي، بعدما انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من أمامه.

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