رسميا.. إشبيلية الإسباني يعلن رحيل لاعبه خيسوس نافاس نهاية الموسم الحالي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن رحيل لاعبه وقائده خيسوس نافاس غن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس "قائدنا أعلن القرار هذا الصباح لجميع اللاعبين والعاملين في ملعب خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس".

وأشار البيان، إلى أن نافاس لعب 688 مباراة لصالح النادي بينهم 500 في الدوري و47 في دوري أبطال أوروبا و65 بطولة الدوري الأوروبي و67 في كأس الملك و5 مباريات في كأس السوبر الإسباني و4 في كأس السوبر الأوروبي، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 119 مساهمة.



وسيرحل خيسوس من النادي باعتباره اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخه بإجمالي ثمانية ألقاب، أربعة ألقاب في الدوري الأوروبي وبطولتين لكأس الملك وبطولة للسوبر الأوروبي ولقب سوبر إسباني.

ووصف البيان نافاس بـ "أسطورة إشبيلية" إذ لعب 17 موسما، وتغيب عن النادي 4 أعوام فقط خلال فترة لعبه في مانشستر سيتي الإنجليزي بين عامي 2013 و2017.